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Заражение на круизном лайнере в Австралии: открыто уголовное дело

Заражение на круизном лайнере в Австралии: открыто уголовное дело
16:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Австралии расследуют заражение на лайнере Ruby Princess.

В Австралии возбудили уголовное дело в отношении владельцев круизного судна Ruby Princess, которых подозревают в предоставлении ложных данных о количестве инфицированных коронавирусом человек на борту.

Об этом информирует полиция страны, сообщает DW.

Лайнер, принадлежащий британско-американскому круизному оператору Carnival Australia, пристал к берегу в Сиднее 8 марта.

На его борту находились 2700 пассажиров, которым разрешили покинуть судно с минимальными проверками, хотя около десяти человек в то время имели симптомы респираторных заболеваний. Решение о высадке пассажиров на берег приняли после того, как чиновники сообщили о "низком риске" заражения и отсутствии симптомов COVID-19 у пассажиров судна. В свою очередь, власти могли дать разрешение только на основании данных от капитана судна, что инфекционные болезни на борту отсутствуют.

Позже оказалось, что коронавирусом заразились 622 человека, находившихся на борту лайнера. Это около 10% от общего числа инфицированных SARS-CoV-2 в Австралии. Из 35-и человек, которые в настоящее время умерли от коронавируса, 11 были пассажирами Ruby Princess.

Правоохранители выясняют, были ли нарушены законы в сфере национальной безопасности, государственной биозащиты или было совершено преступление по неосторожности, сообщил комиссар полиции Нового Южного Уэльса Мик Фуллер. По его словам, еще рано говорить о совершении преступления, но уже есть доказательства того, что коронавирус распространился от пассажиров лайнера. Представитель Carnival Australia сообщил, что компания будет сотрудничать с правоохранителями в этом расследовании, сообщает агентство dpa.

Напомним:

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Австралия, Коронавирус, Ruby Princess.
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