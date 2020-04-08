И опять коронавирус: Британские полярники не могут покинуть Антарктиду

Британские полярники не могут вернуться домой из Антарктиды из-за коронавируса. Об этом пишет BBC со ссылкой на Британскую антарктическую службу (BAS).
На британской исследовательской станции Rothera в Антарктиде находится группа из 30 ученых и строителей, которым необходимо в ближайшее время покинуть континент. Обычно их увозят с территории в конце лета, которое в Южном полушарии закачивается в марте-апреле.
Сейчас обычные маршруты — через Чили — закрыты для полярников из-за карантина и закрытия границ, вызванного пандемией COVID-19. В результате полярников отправят на Фолклендские острова, и только оттуда — специальным самолетом в Великобританию.
На сегодняшний день Антарктида является единственным континентом, на котором не было зафиксировано случаев COVID-19.
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