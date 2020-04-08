И опять коронавирус: Британские полярники не могут покинуть Антарктиду

Новости мира:Британские полярники застряли в Антарктиде из-за коронавируса.

Британские полярники не могут вернуться домой из Антарктиды из-за коронавируса. Об этом пишет BBC со ссылкой на Британскую антарктическую службу (BAS).

На британской исследовательской станции Rothera в Антарктиде находится группа из 30 ученых и строителей, которым необходимо в ближайшее время покинуть континент. Обычно их увозят с территории в конце лета, которое в Южном полушарии закачивается в марте-апреле.

Сейчас обычные маршруты — через Чили — закрыты для полярников из-за карантина и закрытия границ, вызванного пандемией COVID-19. В результате полярников отправят на Фолклендские острова, и только оттуда — специальным самолетом в Великобританию.

На сегодняшний день Антарктида является единственным континентом, на котором не было зафиксировано случаев COVID-19.

Напомним: