Ученый: Следующая пандемия может начаться в тропических лесах Амазонии

Новости мира:Следующая пандемия может начаться в тропических лесах Амазонки, поскольку в регионе усиливается человеческое вторжение в места обитания животных из-за безудержной вырубки лесов.

Следующая пандемия может начаться в тропических лесах Амазонии. Об этом предупреждает бразильский эколог Дэвид Лапола, который считает, что человеческое вторжение в места обитания животных - вероятная причина вспышки коронавируса, а в Амазонии стремительно растет угроза новой пандемии из-за неограниченной вырубки лесов, передает AFP.

Так, 38-летний Лапола, который изучает, как человеческая деятельность изменит будущие экосистемы тропических лесов, говорит, что в Амазонии происходят те же процессы, что ранее спровоцировали вспышку коронавируса в китайской провинции Хубэй.

"Амазонка - это огромный резервуар вирусов. Нам лучше не испытывать свою удачу", - сказал он.

По его мнению, подобные закономерности можно наблюдать с распространением ВИЧ, лихорадкой Эбола и лихорадкой денге - "всех вирусов, которые возникли или распространяются в огромных масштабах из-за экологического дисбаланса".

К настоящему времени большинство таких вспышек было сосредоточено в Южной Азии и Африке, часто связанных с определенными видами летучих мышей.

Но огромное биоразнообразия Амазонки может сделать регион "крупнейшим в мире пулом коронавирусов", сказал он, имея в виду коронавирусы в целом, а не те, что вызвали нынешнюю пандемию.

"Это еще одна причина не использовать Амазонию нерационально, как сейчас... Нам нужно заново изобрести отношения между обществом и тропическим лесом", - считает ученый.

В противном случае мир столкнется с новыми вспышками - "очень сложным процессом, который трудно предсказать", сказал он.

Напомним, что руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан допускает, что коронавирус COVID-19 может существовать постоянно. По его мнению, "эта болезнь может перерасти в длительную проблему, но может и не перерасти".

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения считает, что Европе нельзя расслабляться, она должна подготовиться ко второй волне смертей от коронавируса этой осенью и зимой.

По состоянию на утро 15 мая коронавирус COVID-19 диагностировали у 4 526 905 человек, из них – 303 405 человека умерли, 1 704 268 человек выздоровели. Отмечается, что 45 560 человек или 2% больных находятся в серьезном или критическом состоянии.