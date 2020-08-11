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В Новую Зеландию вернулся COVID-19

В Новую Зеландию вернулся COVID-19
17:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
В Новой Зеландии впервые за 102 дня обнаружили коронавирус.

В Новой Зеландии за минувшие сутки зарегистрировали новый случай заболевания коронавирусом, впервые за 102 дня.

Об этом сообщает NZ Herald.

По данным Минздрава страны, речь идет о мужчине, который 30 июля приехал в Новую Зеландию из австралийского Мельбурна.

После прилета он был помещен на карантин, и на третий день самоизоляции сдал отрицательный тест на коронавирус. Однако уже на 12 день карантина у мужчины второй тест на COVID-19 оказался положительным.

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Отмечается, что в Новой Зеландии в течение 102 дней не были зарегистрированы новые местные случаи коронавируса.

Как известно, по состоянию на утро 11 августа в мире зафиксировано 20254685 случаев коронавируса, из которых 738 930 - летальные, 13118618 человек выздоровели. 1% или 64 538 больных в мире находятся в серьезном или критическом состоянии.

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Новая Зеландия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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