В Новую Зеландию вернулся COVID-19

В Новой Зеландии впервые за 102 дня обнаружили коронавирус.

В Новой Зеландии за минувшие сутки зарегистрировали новый случай заболевания коронавирусом, впервые за 102 дня.

Об этом сообщает NZ Herald.

По данным Минздрава страны, речь идет о мужчине, который 30 июля приехал в Новую Зеландию из австралийского Мельбурна.

После прилета он был помещен на карантин, и на третий день самоизоляции сдал отрицательный тест на коронавирус. Однако уже на 12 день карантина у мужчины второй тест на COVID-19 оказался положительным.

Отмечается, что в Новой Зеландии в течение 102 дней не были зарегистрированы новые местные случаи коронавируса.

Как известно, по состоянию на утро 11 августа в мире зафиксировано 20254685 случаев коронавируса, из которых 738 930 - летальные, 13118618 человек выздоровели. 1% или 64 538 больных в мире находятся в серьезном или критическом состоянии.