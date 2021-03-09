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"Люди кричали и плакали": свидетели рассказали о взрыве, который разрушил крупнейший город Экваториальной Гвинеи (фото, видео)

"Люди кричали и плакали": свидетели рассказали о взрыве, который разрушил крупнейший город Экваториальной Гвинеи (фото, видео)
Обновлено 18:18 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

7 марта крупнейший город Экваториальной Гвинеи Бату сотрясла чреда мощных взрывов. Причиной стала детонация динамита на расположенной в городе военной базе. 

Как сообщает CNN, согласно последним подсчетам, число погибших после взрыва достигло 98 человек. Еще 615 получили ранения. 

Около половины из пострадавших уже выписали из больницы. 

Редакции удалось пообщаться с одной из свидетелей происшествия. 

"Это был очень сильный грохот, все вышли из машин и впали в шок. Мы видели типичный образ атомного взрыва. Это была очень запутанная и отчаянная ситуация, люди кричали и плакали", - рассказала местная жительница Кармен Алесбо. 

Она также рассказала о том, что все здания в районе взрыва были разрушены, а мертвых людей доставали из-под обломков и в понедельник. 

"У нас (в Бате, - ред.) есть три основных больницы. Они все были разрушены", - добавила Алесбо. 

Взрыв в Экваториальной Гвинее

Женщина вспомнила, как множество раненных людей после взрыва столпились возле разрушенных медзаведений, пытаясь получить помощь.

"Это было ужасно", - подчеркнула она. 

Взрыв в Экваториальной Гвинее

Взрыв произошел на военной базе, где хранился динамит. Власти страны называют причиной детонации ненадлежащее хранение взрывчатки, халатность подразделения, которое несет за неё ответственность, а также сжигание фермерами сухой травы.

Напомним, в России произошел взрыв подводного нефтепровода на Оби, отчего река в прямом смысле загорелась.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Взрыв, Африка, Экваториальная Гвинея, Бата.
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