Сильный дождь вызвал рекордное за 25 лет наводнение на Гавайях (фото и видео)

10 марта на Гавайях мощный ливень на островах Мауи повреди дома и вызвал наводнения.

Об этом сообщили CNN.

Согласно предоставленным данным, непогода повредила не менее 6 домов.

По информации пожарной службы, более 12 граждан оказались в ловушке в своих домах из-за резкого подъема вод.

Наибольшие проблемы непогода создала на востоке островов Мауи.

По словам мэра Мауи Майка Викторино, такой силы наводнение уже не наблюдалось последние 25 лет.

В то же время из-за дождя произошел прорыв плотины Каупакалуа в Хайку 8 марта.

При этом около 1300 жителей остались без электричества в результате непогоды.

Видео с места событий:

It has been raining nonstop for two days - so pretty gloomy. But I wouldn’t trade this sight for sunshine right now. Two minutes of my happy friend playing in my backyard. pic.twitter.com/m02EOMALFt

— HawaiiDelilah™ (@HawaiiDelilah) March 10, 2021