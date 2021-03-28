Как бы не пришлось разгружать 20 тысяч контейнеров: карта пробок в заблокированном Суэцком канале

Ситуация с контейнеровозом Ever Giver, севшим на мель в Суэцком канале остается без изменений. Авария увеличивает пробку из кораблей с обеих сторон водоема.

Об этом на своей странице в facebook написал координатор мониторинговой группы Blackseanews.net и "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.

"Ситуация с огромным 400-метровым японским контейнеровозом в Суецкому канале пока без изменений. Говорили вечером, что корму контейнеровоза удалось подвинуть, но ... Как бы ни пришлось разгружать эти 20 000 контейнеров", - сообщает эксперт.

Клименко также прикрепил карты заторов в Средиземном и Красном морях. На них можно увидеть огромное количество судов, скопившихся на подходах к каналу.

Отметим, что владелец компании Evergreen Marine , которой принадлежит корабль, Шой Кисен Кайша уже попросил прощения у мировой общественности, осознавая какие убытки принес мировой торговле нанесла ситуация с его судном.

Напомним, авария грозит вызвать дефицит кофе в Европе.