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Как бы не пришлось разгружать 20 тысяч контейнеров: карта пробок в заблокированном Суэцком канале

Как бы не пришлось разгружать 20 тысяч контейнеров: карта пробок в заблокированном Суэцком канале
Обновлено 15:01 Сегодня Телеграф

Ситуация с контейнеровозом Ever Giver, севшим на мель в Суэцком канале остается без изменений. Авария увеличивает пробку из кораблей с обеих сторон водоема.

Об этом на своей странице в facebook написал координатор мониторинговой группы Blackseanews.net и "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.

"Ситуация с огромным 400-метровым японским контейнеровозом в Суецкому канале пока без изменений. Говорили вечером, что корму контейнеровоза  удалось подвинуть, но ... Как бы ни пришлось разгружать эти 20 000 контейнеров", - сообщает эксперт.

Клименко также прикрепил карты заторов в Средиземном и Красном морях. На них можно увидеть огромное количество судов, скопившихся на подходах к каналу.

карта

карта1

карта3

Стало известно, сколько нефти и нефтепродуктов заблокировано в Суэцком канале

Отметим, что владелец компании Evergreen Marine , которой принадлежит корабль, Шой Кисен Кайша уже попросил прощения у мировой общественности, осознавая какие убытки принес мировой торговле нанесла ситуация с его судном.

Напомним, авария грозит вызвать дефицит кофе в Европе.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 145

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Египет, Карты, Суэцкий канал, Пробка, Ever Giver.
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