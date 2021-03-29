Контейнеровоз Ever Given пытался повторно заблокировать Суэцкий канал: что там сейчас происходит (фото, видео, карты)

Контейнеровоз Ever Given, который ранее удалось снять с мели, вновь развернулся из-за сильного ветра и снова встал почти поперек Суэцкого канала.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на очевидца.

При этом радует то, что судно снова не село на мель.

Напомним, в понедельник,29 марта, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил об успешном завершении операции по разблокировке Суэцкого канала, который был перекрыт в результате инцидента с контейнеровозом Ever Given.

Как сообщал "Телеграф", ранее 400-метровый японский контейнеровоз Ever Given сел на мель и перекрыл южную часть Суэцкого канала 23 марта.

Каждый день через Суэцкий канал проходит примерно 30% мирового объема морских контейнеров, что составляет около 12% общего объема всей мировой торговли. Таким образом, коллапс в Суэцком канале обходится почти в $10 млрд ежедневно.

Уже через день, 25 марта, ЧП привело к росту цен на нефть ввиду невозможности прохода танкеров с миллионами баррелей нефти через канал.