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Макрон сделал нелицеприятное для РФ заявление по ситуации в Сирии

Эммануэль Макрон
01:46 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Макрон обвинил Россию в подрыве усилий международного сообщества против применения химоружия сирийским режимом.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью BFMTV в воскресенье заявил, что удар США, Франции и Великобритании по Сирии был справедливым "в рамках международного сообщества".

По его словам, Россия "подорвала действия международного сообщества" и тем самым является сообщницей тех, кто применил в Сирии химическое оружие.

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"Есть резолюция от сентября 2013 года, которая предусматривает использование силы, если не соблюдается запрет на использование химического оружия. Русские постоянно блокировали голосование. Русские являются сообщниками. Они не использовали хлор, но методично выстраивали недееспособность международной дипломатии", - сказал Э.Макрон.

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Он сообщил, что убедил президента США Дональда Трампа не отказываться от обязательств по Сирии, а также убедил его, "что надо было ограничить эти удары объектами химического оружия".

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Новости мира, Башар Асад, Война в Сирии, Новости Сирии, Новости Франции, Россия, Сирия, Франция, Химическое оружие, Эммануэль Макрон.
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