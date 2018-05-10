Макрону вручили премию Карла Великого за вклад в объединение Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг стал лауреатом Международной премии имени Карла Великого за 2018 год, которая присуждается за вклад в объединение Европы.

Церемония вручения награды прошла по традиции в германском городе Аахен. В своей речи по случаю получения премии Э.Макрон вновь призвал европейские страны к единству на фоне "вызывающей беспокойство международной обстановки".

По его словам, "единство Франции и Германии является главным условием для европейского единства, которое позволяет действовать".

"Европа не может существовать в условиях гегемонии, а только в условиях солидарности между всеми странами", - приводят французские СМИ слова главы государства.

Э.Макрон также отметил, что Европа должна быть "геополитической и дипломатической силой".

Кроме того, президент подверг критике решение Вашингтона выйти из соглашения по иранской ядерной программе. Говоря об этом, он заметил, что "если мы будем соглашаться с тем, чтобы другие большие державы, в том числе наши союзники, в частности, наши друзья, которые были вместе с нами в самые сложные времена истории, начинали решать за нас вопросы дипломатии, безопасности, то в таком случае мы потеряем суверенность".

Международная премия имени Карла Великого впервые была присуждена в 1950 году. Она является старейшей и наиболее престижной наградой, присуждаемой политическим и общественным деятелям или учреждениям, которые внесли выдающийся вклад в дело развития Европы и европейской интеграции.