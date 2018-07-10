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В Грузии спасли 70-ти летнего украинца, упавшего в море на дельтаплане

Дельтаплан
23:47 Вт, 10 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости мира: 70-летний украинец упал в море на дельтаплане в Батуми, его спасли.

Два летевших на дельтаплане иностранных туриста, в том числе 70-летний гражданин Украины, спасены во вторник в Батуми (Грузия) после их падения в море на территории, прилегающей к Батумскому яхт-клубу.

Как сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, обоих туристов грузинские спасатели оперативно вытащили с моря на берег.

Отмечается, что их здоровью ничто не угрожает.

По информации СМИ, упавшими в море туристами оказались 70-летний гражданин Украины и 31-летний гражданин Катара.

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Новости мира, Батуми, Грузия, Дельтаплан, Черное море.
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