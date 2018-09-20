В Польше дискуссию и критику вызвал снимок Дуды с Трампом

В Польше критику оппозиции и активное обсуждение в СМИ вызвало официальное фото подписания в Вашингтоне президентами США и Польши декларации о стратегическом сотрудничестве.

На спорной фотографии, распространенную Белым домом, президент Трамп подписывает соглашение сидя, а Дуда — стоя возле него сбоку.

Today, it was my great honor to welcome @prezydentpl Andrzej Duda of Poland to the @WhiteHouse! pic.twitter.com/VdsTYdq9MN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 сентября 2018 г.

Лидер крупнейшей польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" (РО) Гжегож Схетына заявил, что в Вашингтоне все прошло "еще хуже, чем ожидалось".

"Подписание декларации между Польшей и США произошло с унижением достоинства главы государства (президента РП — прим. ред.). Польский протокол, который был соорганизатором визита президента Дуды, не позаботился о том, чтобы у него было кресло во время подписания соглашения", - заявил Схетына, назвав это позором.

На очевидный прокол и унижения намекали и другие оппозиционные политики и ряд польских СМИ. Однако представители власти не увидели ничего плохого в подписании соглашения таким образом.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович подчеркнул, что фотография сделана во время разговора с глазу на глаз и не стоит этому уделять значительного внимания. По его словам, не предполагалось подписание этой декларации в официальной обстановке. Следовательно, фото возле стола, за которым ежедневно работает Трамп, наоборот следует рассматривать как позитивный жест.

Как сообщалось, во время официального визита в США между Варшавой и Вашингтоном подписана совместная польско-американская декларация о сотрудничестве в сфере безопасности, обороноспособности, энергетики, торговли и инвестиций.