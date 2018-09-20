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В Польше дискуссию и критику вызвал снимок Дуды с Трампом

Анджей Дуда и Дональд Трамп
13:38 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Новости мира: В Польше активно обсуждают и критикуют совместную фотографию президента Польши Анджея Дуды и президента США Дональда Трампа во время подписания соглашения.

В Польше критику оппозиции и активное обсуждение в СМИ вызвало официальное фото подписания в Вашингтоне президентами США и Польши декларации о стратегическом сотрудничестве.

На спорной фотографии, распространенную Белым домом, президент Трамп подписывает соглашение сидя, а Дуда — стоя возле него сбоку.

 

Лидер крупнейшей польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" (РО) Гжегож Схетына заявил, что в Вашингтоне все прошло "еще хуже, чем ожидалось".

"Подписание декларации между Польшей и США произошло с унижением достоинства главы государства (президента РП — прим. ред.). Польский протокол, который был соорганизатором визита президента Дуды, не позаботился о том, чтобы у него было кресло во время подписания соглашения", - заявил Схетына, назвав это позором.

На очевидный прокол и унижения намекали и другие оппозиционные политики и ряд польских СМИ. Однако представители власти не увидели ничего плохого в подписании соглашения таким образом.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович подчеркнул, что фотография сделана во время разговора с глазу на глаз и не стоит этому уделять значительного внимания. По его словам, не предполагалось подписание этой декларации в официальной обстановке. Следовательно, фото возле стола, за которым ежедневно работает Трамп, наоборот следует рассматривать как позитивный жест.

Трамп заявил о наращивании сотрудничества США и Польши в сфере обороны

Как сообщалось, во время официального визита в США между Варшавой и Вашингтоном подписана совместная польско-американская декларация о сотрудничестве в сфере безопасности, обороноспособности, энергетики, торговли и инвестиций.

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Новости мира, Анджей Дуда, Дональд Трамп, Критика, Обсуждение, Подписание соглашения, Президент Польши, Президент США, Фото.
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