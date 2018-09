В Польше дискуссию и критику вызвал снимок Дуды с Трампом

В Польше критику оппозиции и активное обсуждение в СМИ вызвало официальное фото подписания в Вашингтоне президентами США и Польши декларации о стратегическом сотрудничестве.

На спорной фотографии, распространенную Белым домом, президент Трамп подписывает соглашение сидя, а Дуда — стоя возле него сбоку.

Today, it was my great honor to welcome @prezydentpl Andrzej Duda of Poland to the @WhiteHouse! pic.twitter.com/VdsTYdq9MN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 сентября 2018 г.