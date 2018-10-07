Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4568963-v-tsentre-parizha-proizoshla-strelba-est-ranenyie.html
В центре Парижа произошла стрельба, есть раненые
19:26 Сегодня Телеграф
Новости мира: В центре Парижа в результате стрельбы получили ранения два человека.
Двое людей в критическом состоянии в результате стрельбы вблизи Елисейских полей в Париже.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BFMTV.
Стрельба произошла около 6 утра в воскресенье.
Двое мужчин на мотоциклах выстрелили в двух других людей в автомобиле. Нападавшим удалось скрыться.
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Двоих раненых в критическом состоянии отвезли в больницу.
По данным источника в правоохранительных органах, для следователей приоритетной версией нападения является выяснение отношений.
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