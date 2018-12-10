Миграционный кризис в ЕС: сколько стран не поддержали пакт ООН

Новости мира: Около 85% стран поддержали миграционный пакт ООН, который демонстрирует усилия по борьбе с нелегальным перемещением людей.

Всемирный пакт за безопасную, благоустроенную и регулируемую миграцию приняли в понедельник, 10 декабря, на конференции Организации Объединенных Наций в Марокко.

Пакт поддержали 164 из 192 стран ООН, пишет AP.

Принятие пакта демонстрирует усилия ООН, направленные на борьбу с часто опасным и нелегальным перемещением людей через границы.

"Начиная с 2000 года погибли более 60 тысяч мигрантов", - заявил генсек ООН Антонио Гутерреш. "Это источник коллективного позора", - добавил он.

Документ отказались поддержать, в частности, Венгрия, США, Италия, Австрия, Польша, Латвия, Чехия, Хорватия, Болгария, Словакия, Израиль, Швейцария, Австралия и Словения.

34-страничный договор излагает общий подход к международной миграции и содержит 23 задачи, направленные на улучшение организации потоков беженцев и точное определение их прав. Страны-участницы соглашаются, например, ограничивать давление на страны со многими мигрантами и способствовать самообеспечению новоприбывших. Критики документа говорят, что он способствует нелегальной миграции.

Ранее сообщалось, Италия приняла антимиграционный закон, упрощающий процедуру выдворения мигрантов и ограничивающий выдачу разрешений на жительство.

Недавно Словакия пополнила список стран, которые не поддержали миграционный пакт ООН из-за расхождения с государственной политикой по миграции и безопасности.

Накануне президент США Дональда Трамп сообщал, что американская экономика теряет от нелегальной иммиграции $250 млрд ежегодно.