Премьер-министр Британии Тереза Мэй снова попала в курьезную ситуацию

Визит премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Берлин сразу начался с курьеза – она не смогла выйти из машины.

Видео прибытия Мэй обнародовал в Twitter телеканал Sky News.

Пемьер прибыла в Германию, чтобы обсудить с Ангелой Меркель соглашение о Brexit.

Однако, когда автомобиль прибыл к офису канцлера Германии, она не смогла сразу выйти, потому что пассажирские двери оказались заблокированы и не открывались.

Theresa May gets locked inside her car as she attempts to meet German Chancellor Angela Merkel

Read the latest on Theresa May's tour of European leaders here: https://t.co/BdWa4K5WMy pic.twitter.com/h6066HP7o3

— Sky News Politics (@SkyNewsPolitics) 11 декабря 2018 г.