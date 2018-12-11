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Премьер-министр Британии Тереза Мэй снова попала в курьезную ситуацию

Премьер-министр Британии Тереза Мэй снова попала в курьезную ситуацию
15:53 Сегодня Телеграф

Новости мира: Тереза Мэй оказалась запертой внутри автомобиля и не сразу смогла выйти из машины, приехав на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Визит премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Берлин сразу начался с курьеза – она не смогла выйти из машины.

Видео прибытия Мэй обнародовал в Twitter телеканал Sky News.

Пемьер прибыла в Германию, чтобы обсудить с Ангелой Меркель соглашение о Brexit.

Однако, когда автомобиль прибыл к офису канцлера Германии, она не смогла сразу выйти, потому что пассажирские двери оказались заблокированы и не открывались.

Около 15 секунд охранники пытались их открыть. Все это время Ангела Меркель спокойно наблюдала за их действиями.

Пользователи соцсети в комментариях под видео начали шутить, что Тереза Мэй на самом деле всегда была сторонником движения Remain, то есть стремится остаться в ЕС.

Напомним, 13 ноября представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. 16 ноября стало известно, что Консервативная партия Великобритания, к которой принадлежит Тереза Мэй, собрала достаточно голосов, чтобы проголосовать за вотум недоверия к своему лидеру.

Тереза Мэй "станцевала" перед консерваторами Британии (Видео)

25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Тереза Мэй выразила опасение: если соглашение о Brexit провалится, то ее могут отправить в отставку, а новым главой страны станет лидер оппозиции Джереми Корбин.

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Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, Великобритания, Тереза Мэй.
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