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Стрельбу в Страсбурге признали терактом

Стрельбу в Страсбурге признали терактом
21:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Прокурор Парижа признал стрельбу, которую совершил злоумышленник вечером в центре Страсбурга, терактом.

Стрельба, которую совершил накануне вечером в центре Страсбурга 29-летний злоумышленник, признана террористическим актом. Об этом заявил прокурор Парижа Реми Хайтс.

"Принимая во внимание цель, способ его действий, сведения о нем и свидетельство, что от него услышали "Аллах Акбар", то заниматься этим уполномочили полицию антитеррора", - заявил прокурор.

29-летний злоумышленник Шекат, которого сейчас разыскивают, был на контроле у французских спецслужб как человек, что составляет потенциальный риск, и уже 27 раз привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщалось, в результате стрельбы в понедельник вечером в районе проведения рождественской ярмарки в центре Страсбурга во Франции двое человек погибли, 14 получили ранения. Некоторые находятся в критическом состоянии.

Во Франции введен повышенный уровень террористической угрозы.

К поиску злоумышленника привлечены более 400 полицейских и антитеррористические военные подразделения.

Стрельба в Страсбурге: нападающий кричал "Аллах Акбар"

Национальная полиция рекомендовала гражданам оставаться в своих домах. Однако публичные учреждения и учебные заведения решено не закрывать.

Как сообщалось ранее,  во вторник, 11 декабря, в Страсбурге произошла стрельба на рождественском рынке, тричеловека погибли, 12 получили ранения.

Власти Франции приняли решение ввести усиленные меры по обеспечению безопасности после стрельбы в Страсбурге, объявил в ночь на среду глава МВД Кристоф Кастанер. 

В связи с инцидентом в Страсбург прибыл министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

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Франция, Старсбург, Стрельба в Страсбурге, Реми Хайтс.
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