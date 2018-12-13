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Стрельба в Стасбурге: правоохранителям не удалось задержать преступника

Стрельба в Стасбурге: правоохранителям не удалось задержать преступника
21:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Руководство спецоперации заявило, что правохранители не смогли обнаружить, обезвредить или задержать злоумышленника.

По результатам спецоперации, проведенной правоохранителями во второй половине дня четверга в одном из районов Страсбурга, не удалось обнаружить, задержать или обезвредить человека, открывшего во вторник стрельбу на рождественской ярмарке. Об этом заявило руководство спецоперации, которую проводили бойцы элитного подразделения RAID.

Спецназовцы заблокировали два квартала в Страсбурге и проводили осмотр помещений, где раньше появлялся злоумышленник - 29-летний Шериф Шекат. Правоохранители продолжают его розыск.

К поиску злоумышленника привлечено более 400 полицейских, жандармов и антитеррористические воинские подразделения.

Во Франции введен высший уровень террористической угрозы.

Как сообщалось ранее,  во вторник, 11 декабря, в Страсбурге произошла стрельба на рождественском рынке, тричеловека погибли, 12 получили ранения.

Власти Франции приняли решение ввести усиленные меры по обеспечению безопасности после стрельбы в Страсбурге, объявил в ночь на среду глава МВД Кристоф Кастанер. 

Стрельбу в Страсбурге признали терактом

Национальная полиция Франции по подозрению в совершении теракта объявила в розыск 29-летнего Шерифа Шеката. Оказалось, что он был на контроле у французских спецслужб (так называемого списка S) как лицо, представляющее потенциальный риск, и уже 27 раз привлекался к уголовной ответственности.

В связи с инцидентом в Страсбург прибыл министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

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Преступник, Страсбург, Правохранители, Стрельба в Страсбурге.
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