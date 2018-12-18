Столтенберг: НАТО дало России "последнюю возможность" по ракетному договору

Новости мира: Генсек заявил, что в случае отказа России, США будут вынуждены ответить.

Североатлантический альянс дал России последнюю возможность начать выполнять Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы дали России последнюю возможность снова начать выполнять договор, призвали сделать это в течение 60 дней. Если она этого не сделает, то США откажутся от договора, как они совершенно точно сказали", - сказал Столтенберг.

По его словам, в таком случае НАТО будет вынуждено ответить и разговоры о характере ответа уже начались.

"Мы ответим сбалансированно, но сейчас еще рано говорить, каким именно образом. Дело серьезное", — заявил генсек НАТО.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще раз призвал Россию освободить украинские корабли и их экипажи захваченные 25 ноября в Азовском море, а также разблокировать Керченский пролив.