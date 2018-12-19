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СМИ: Стрелок из Страсбурга использовал ружье 19 века

СМИ: Стрелок из Страсбурга использовал ружье 19 века
08:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Устроивший стрельбу возле ярмарки в Страсбурге Шериф Шекатт использовал старинный револьвер 1892 года.

Стрелок, подозреваемый в совершении теракта 11 января в Страсбурге и обезвреженный полицией, вел стрельбу из револьвера 19 века. Об этом сообщает en.rfi.fr со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В частности, как сообщается, накануне антитеррористический суд предъявил обвинения арестованному 37-летнему лицу, которого подозревают в обеспечении стрелка оружием - револьвером 19-го века, который был применен при нападении.

При этом суд освободил шесть человек, которые были задержаны ранее по подозрению в соучастии в совершении преступления. Среди них, в частности, родители и двое братьев страсбургского стрелка.

Как сообщалось, 11 декабря злоумышленник открыл стрельбу на одной из крупнейших рождественских ярмарок в центре Страсбурга.

Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого стрелка в Страсбурге

13 декабря нападавший был убит патрульными полицейскими.

Злоумышленник был идентифицирован как 29-летний Шериф Шекат (Cherif Chekatt). Он был на контроле французских спецслужб (так называемый список S), как человек, который представляет потенциальный риск, и уже 27 раз привлекался к уголовной ответственности.

Вследствие стрельбы пять человек погибли, среди них 28-летний итальянский журналист. Более десяти получили ранения.

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Страсбург, Револьвер, Стрельба в Страсбурге, Револьвер 19 века.
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