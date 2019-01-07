Президент Латвии выдвинул в премьеры кандидата от партии "Новое единство"

Новости мира: Президент Латвии Раймондс Вейонис выдвинул кандидатуру представителя правоцентристского "Нового Единства" Кришьяниса Кариньша на должность премьер-министра.

Выдвижение Кариньша является третьей попыткой сформировать новое правительство после всеобщих выборов в стране, состоявшихся в октябре. Первые два кандидата, выдвинутые Вейонисом, не смогли сформировать правительство, сообщает Reuters.

Планируется, что в коалицию с "Новым единством" войдут "Национальное объединение", Новая консервативная партия, KPV ("Кому принадлежит государство") и партийное объединение "Для развития / За!", пишет Delfi.

Кариньш предложил, чтобы министром иностранных дел Латвии остался Эдгарс Ринкевичс.

Напомним, в 13-й Сейм Латвии прошли семь политических сил. Пророссийская социал-демократическая партия "Согласие" (Saskaņa) победила, получив почти 20% голосов.