Президент Латвии выдвинул в премьеры кандидата от партии "Новое единство"

Выдвижение Кариньша является третьей попыткой сформировать новое правительство после всеобщих выборов в стране, состоявшихся в октябре. Первые два кандидата, выдвинутые Вейонисом, не смогли сформировать правительство, сообщает Reuters.
Планируется, что в коалицию с "Новым единством" войдут "Национальное объединение", Новая консервативная партия, KPV ("Кому принадлежит государство") и партийное объединение "Для развития / За!", пишет Delfi.
Кариньш предложил, чтобы министром иностранных дел Латвии остался Эдгарс Ринкевичс.
Напомним, в 13-й Сейм Латвии прошли семь политических сил. Пророссийская социал-демократическая партия "Согласие" (Saskaņa) победила, получив почти 20% голосов.