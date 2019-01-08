Скачать
Вторник, 08.01.2019
&quot;Укравтодор&quot; отчитался о ликвидации ям на дорогах за 2018 год
"Укравтодор" отчитался о ликвидации ям на дорогах за 2018 год
ВНО-2019: открыта регистрация на пробное тестирование
ВНО-2019: открыта регистрация на пробное тестирование
Шахтер - Айнтрах: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы
Шахтер - Айнтрах: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы
Игровые премьеры января 2019: во что поиграть в новогодние праздники? (Видео)
Игровые премьеры января 2019: во что поиграть в новогодние праздники? (Видео)

Эрдоган: Сирия очень скоро будет освобождена от ИГИЛ

Эрдоган: Сирия очень скоро будет освобождена от ИГИЛ
13:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Реджеп Тайип Эрдоган обещает уничтожить все террористические группы в Сирии, включая курдов.

Турция готова к тому, чтобы уничтожить террористические структуры в Сирии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Очень скоро мы будем действовать, чтобы нейтрализовать все террористические группы в Сирии. И мы уничтожим все другие террористические организации, которые попытаются нам в этом помешать", - сказал президент во вторник парламентариям.

"Для Турции нет разницы между YPG (курдские отряды народной самообороны), PYD (курдская партия Демократический союз), PKK (Рабочая партия Курдистана) и ИГИЛ ", - добавил Р.Т.Эрдоган.

Эрдоган: Трамп принял правильное решение о выходе из Сирии

"Сирия очень скоро будет освобождена от ИГИЛ благодаря героическим усилиям наших солдат. Но мы не можем принять заявление Болтона (советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон)", - сказал президент.

Высокопоставленный американский чиновник накануне сказал, что США не будут выводить войска с северо-востока Сирии, пока турецкое правительство не гарантирует безопасность курдского ополчения, которое выступало союзником США в борьбе против ИГИЛ.

Вывод войск США из Сирии: Трамп и Макрон провели переговоры

Дж.Болтон, как сообщили СМИ, во вторник провел переговоры с советником турецкого президента Ибрагимом Калыном, об их результатах не сообщается, ранее планировавшаяся по итогам переговоров пресс-конференция была отменена.

США оставят свои войска на севере Сирии

Вместе с тем, как накануне заявил госсекретарь Майк Помпео телеканалу CNBC, обязательства по безопасности курдского ополчения принял на себя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с американским коллегой Дональдом Трампом.

Помпео: Мы разбили 99% ИГИЛ

"Турки продолжат кампанию борьбы против ИГИЛ после нашего ухода из Сирии и гарантируют, что те парни, которые воевали на нашей стороне, которые помогали нам в борьбе с ИГИЛ, будут защищены", - сказал М.Помпео.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Турция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, ИГИЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 8 января 2019: все знаки Зодиака
02 Украина от сегодня запретила еще один вид продукции из России
03 Рождество 2019: поздравления в стихах и картинках
04 Эксперты предположили, зачем Китаю нужен аппарат на обратной стороне Луны
05 Стали известны подробности смерти девушки, найденной в мусорном баке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
ЕС одобрил санкции против разведслужбы Ирана
ЕС одобрил санкции против разведслужбы Ирана
Украинский паспорт за 2018 год улучшил позиции в мировом рейтинге
Украинский паспорт за 2018 год улучшил позиции в мировом рейтинге
Рецепт дня: Шах-плов
Рецепт дня: Шах-плов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь