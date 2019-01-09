Мэй обязали раскрыть запасной план по Brexit, при одном условии

Новости мира: Правительство Британии проиграло в парламенте еще одно ключевое голосование касательно Brexit.

Правительство Терезы Мэй сегодня потерпело второе поражение в парламенте Великобритании при утверждении процедуры дальнейших действий кабинета министров, касающихся Brexit.

Об этом сообщает Sky News.

Депутаты проголосовали за то, чтобы Тереза Мэй в течение трех дней раскрыла свой запасной план по выходу из ЕС, если ее соглашение с Брюсселем будет отклонено в парламенте на следующей неделе. За решение проголосовали 308 депутатов, против - 297.

Вчера парламент одобрил поправку к законопроекту, которая ограничивает полномочия правительства в налоговой сфере в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Результаты этих голосований свидетельствуют, что большинство в Палате общин настроены против выхода из ЕС без соглашения накануне ключевого голосования в британском парламенте.

Премьер Британии ранее не исключала выхода без соглашения, если документ отклонят депутаты.

Парламент Великобритании 15 января проведет голосование по соглашению с ЕС о Brexit, о котором с Брюсселем договорилась Тереза Мэй.