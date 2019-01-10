В Норвегии похитили жену бизнесмена, требуют выкуп в криптовалюте

Новости мира: В Норвегии неизвестные похитили 68-летнюю жену известного бизнесмена Тома Хагена, Анне-Элизабет Хаген и требуют выкуп в размере 9 млн евро в криптовалюте.

В Норвегии полиция проводит расследование по факту исчезновения жены известного бизнесмена. Главной версией является похищение с целью вымогательства, так как семья получила требование о выкупе в криптовалюте.

Как сообщают местные СМИ, 68-летняя Анне-Элизабет Хаген, жена инвестора Тома Хагена, пропала без вести еще 31 октября 2018 года,но информация о ее пропаже ранее не разглашалась.

Известно, что женщина пропала из собственного дома, расположенного недалеко от Осло на Хэллоуин. В доме, где произошло похищение полиция не нашла никаких следов взлома или кражи. В полиции предполагают, что женщину похитили, когда она находилась в ванной.

Сотрудники полиции проводят тайное расследование, информации о возможных подозреваемых пока нет.

Как сообщают норвежские СМИ, полиция вела переговоры с похитителями, но неизвестно, часто ли были контакты и каким образом они происходили. Известно, что злоумышленники требуют требуют сумму, равную 9 млн евро или 88 млн норвежских крон. Она должна быть оплачена в криптовалюте Monero.

Отмечается, что это первый случай в истории Норвегии, когда злоумышленники требуют выкуп за похищенного человека в криптовалюте.

Сообщается, что Анне-Элизабет Хаген замужем за Томом Хагеном, они находятся на 172-м месте в списке самых богатых людей Норвегии с активами 1,7 млрд норвежских крон. Хагены заработали деньги на инвестициях в недвижимость и продажу электроэнергии.

После огласки дела полиция окружила дом семьи Хаген. В полиции завили, что главной их задачей является найти женщину живой и воссоединить ее с семьей. Сам муж похищенной, Том Хаген пока отказывается комментировать ситуацию.