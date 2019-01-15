В Польше задержали мужчину, угрожавшего президенту Дуде

Новости мира: В Варшаве задержали мужчину, который позвонил в центр семейной помощи с угрозами в адрес президента страны Анджея Дуды.

Польская полиция задержала жителя Варшавы, который позвонил в центр семейной помощи и рассказал о вероятной смерти президента Анджея Дуды. Об этом полиция Варшавы сообщила в Twitterе.

"Мы задержали 72-летнего жителя Варшавы, который позвонил до Варшавского центра семейной помощи и угрожал президенту, утверждая: "убит Адамович, а завтра может погибнуть Анджей Дуда", — говорится в сообщении.

Zatrzymaliśmy 72-letniego mieszkańca Warszawy, który dzisiaj po południu zadzwonił do WCPR i groził Prezydentowi, tłumacząc „zginął Adamowicz, a jutro może zginąć Andrzej Duda". — Policja Warszawa (@Policja_KSP) 14 января 2019 г.

По данным полиции, задержанного должны были сразу поместить под арест.

Ранее сообщалось, что после покушения на мэра Гданська Павла Адамовича польские правоохранители задержала мужчину, угрожавшего в соцсетях главам Познани и Вроцлава.

Напомним, 13 января мэра польского Гданьска Павла Адамовича тяжело ранили ножом во время благотворительного концерта.

Его госпитализировали в очень тяжелом состоянии с колото-резаными ранами сердца, диафрагмы и брюшной полости. 14 января Адамович умер в больнице.