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В Польше задержали мужчину, угрожавшего президенту Дуде

В Польше задержали мужчину, угрожавшего президенту Дуде
10:14 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Варшаве задержали мужчину, который позвонил в центр семейной помощи с угрозами в адрес президента страны Анджея Дуды.

Польская полиция задержала жителя Варшавы, который позвонил в центр семейной помощи и рассказал о вероятной смерти президента Анджея Дуды. Об этом полиция Варшавы сообщила в Twitterе.

"Мы задержали 72-летнего жителя Варшавы, который позвонил до Варшавского центра семейной помощи и угрожал президенту, утверждая: "убит Адамович, а завтра может погибнуть Анджей Дуда", — говорится в сообщении.

По данным полиции, задержанного должны были сразу поместить под арест.

В Польше задержали мужчину за угрозы мэрам Познани и Вроцлава

Ранее сообщалось, что после покушения на мэра Гданська Павла Адамовича польские правоохранители задержала мужчину, угрожавшего в соцсетях главам Познани и Вроцлава.

Напомним, 13 января мэра польского Гданьска Павла Адамовича тяжело ранили ножом во время благотворительного концерта.

Его госпитализировали в очень тяжелом состоянии с колото-резаными ранами сердца, диафрагмы и брюшной полости. 14 января Адамович умер в больнице.

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Варшава, Польша, Анджей Дуда, Павел Адамович.
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