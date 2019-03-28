Дания может значительно затянуть финал проекта "Северный поток-2"

Новости мира: Дания "несколько месяцев" будет проводить экологическую оценку влияния газопровода Nord Stream-2 с точки зрения внешней политики.

Дания вместе с соседними государствами несколько месяцев будет проводить оценку экологического влияния от строительства российского газопровода «Nord Stream-2» в своей экономической зоне к югу от острова Борнхольм, передает Reuters.

Заявки на размещение газопровода к северу и югу острова находятся у властей Дании, однако Энергетическое агентство попросило проверить третий маршрут на предмет вреда экологии. Альтернативный маршрут Nord Stream был предложен еще в прошлом году, а его направление обходил территориальные воды Дании, но касался ее эксклюзивных водных зон.

28 февраля Датское энергетическое агентство (DEA), ссылаясь на ратификацию соглашения между Польшей и Данией о границах в Балтийском море, заявило, что официальный Копенгаген должен получить у проекта «Nord Stream-2» полную оценку воздействия газопровода на экологию региона.

"Это будет продолжаться несколько месяцев, но сейчас невозможно сказать, как долго", - председатель энергетического агенства Туре Фальб-Хансен.

Представители «Nord Stream-2», по данным СМИ, признали, что Дания с Польшей затянут финал этого проекта на годы, однако официальный представитель «Nord Stream-2» Йенс Мюллер в четверг пообещал оценить запрос DEA.

Маршрут газопровода через южные территориальные Дании находится под законом, позволяющем Дании оценить запрос о строительстве газопровода с точек зрения политики безопасности и внешней политики страны.

Ранее сообщалось, "Газпром" получил очередной отказ в Дании по альтернативному маршруту "Северного потока-2".

Ранее сообщалось, Палата представителей США одобрила законопроект, направленный против ”Северного потока-2” для укрепления европейской энергетической безопасности.