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Пожертвования на реконструкцию Нотр-Дам де Пари достигли 900 млн евро

Пожертвования на реконструкцию Нотр-Дам де Пари достигли 900 млн евро
14:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Сумма пожертвований на реконструкцию после пожара собора Нотр-Дам де Пари достигла почти 1 млрд евро.

На восстановление пострадавшего при пожаре собора Нотр-Дам де Пари компании и частные лица готовы пожертвовать уже около 900 млн евро, сообщил тележурналист Стефан Берн, занимающийся по поручению президента Франции вопросам сохранения исторического наследия.

"Я вижу, что эта сумма растет. Утром мы были уже в районе 900 млн", - сказал С.Берн в среду в эфире телеканала BFM-TV.

"Я думаю, что мы преодолеем показатель в миллиард евро в течение дня", - отметил С.Берн.

Речь идет о пожертвованиях, которые пообещали выделить бизнесмены и государственные организации. Сбор средств, в частности, ведет сайт, запущенный специально в этих целях Госфондом сохранения культурного наследия Франции, говорится в сообщении.

Ранее о готовности выделить средства на реставрацию собора объявили группа компаний LVMH, в которую входят Louis Vuitton, Givenchy и Guerlain, а также французская нефтегазовая компания Total.

Как сообщалось, в столице Франции вечером 15 апреля вспыхнул пожар в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). Обрушился шпиль, а потом огонь охватил все здание. Причина пожара пока неизвестна, но, предварительно, возможна связь с ремонтными работами, которые велись в соборе.

Тушение продолжалось девять часов, в нем приняли участие около 400 пожарных. Им удалось предотвратить распространение пламени на две колокольни. Большинство деревянных балок крыши сгорели, но опоры, что держат его, уцелели. По оценкам экспертов, восстановить Нотр-Дам будет чрезвычайно сложно.

Как выглядит Нотр-Дам изнутри после пожара (Видео)

В результате пожара в соборе Парижской Богоматери пострадали двое полицейских и пожарный.

Во Франции и в мире объявляются инициативы сбора средств на восстановление собора. Французские меценаты уже заявили о выделении 300 млн евро на спасение Нотр-Дама.

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Париж, Франция, Нотр-Дам, Пожар в Соборе Парижской Богоматери, Пожар в Париже, Пожар в Нотр-Даме.
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