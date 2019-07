Европарламент нового созыва приступил к выборам своего президента

Европейский парламент нового созыва, который официально открывает пленарное заседание во вторник, сначала выберет нового президента. Имена кандидатов для первого раунда голосования станут известны в 22.00 вторника.

Первый раунд выборов начнется в 9.00 среды, сообщил во вторник перед началом заседания представитель Европейского парламента Жем Дю Гильо (Jaume Duch Guillot).

Он подчеркнул, что выборы президента Европейского парламента не зависят от выборов президент Европейской комиссии, переговоры в отношении которого в настоящее время проходят в Брюсселе.

The first session of the new Parliament is starting.

Agenda → https://t.co/MDb46pRrC2

Live → https://t.co/bMXTvnrD3b pic.twitter.com/8KMxFeJbnT

— Jaume Duch (@jduch) 2 июля 2019 г.