Европарламент нового созыва приступил к выборам своего президента

Новости мира: Пленарное заседание Европарламента нового созыва официально открылось, идет отбор кандидатов для первого раунда голосования.

Европейский парламент нового созыва, который официально открывает пленарное заседание во вторник, сначала выберет нового президента. Имена кандидатов для первого раунда голосования станут известны в 22.00 вторника.

Первый раунд выборов начнется в 9.00 среды, сообщил во вторник перед началом заседания представитель Европейского парламента Жем Дю Гильо (Jaume Duch Guillot).

Он подчеркнул, что выборы президента Европейского парламента не зависят от выборов президент Европейской комиссии, переговоры в отношении которого в настоящее время проходят в Брюсселе.

Гильо констатировал, что после открытия пленарного заседания весь вторник политические группы проведут в обсуждении возможных кандидатов и их поддержки. "Выборы состоятся завтра в 9.00, потому что политические группы приняли решение обсудить между собой возможные кандидатуры и потенциальную поддержку. Поэтому своих кандидатов они еще не направили, и это будет сегодня в 10 вечера. Сегодня ничего не будет до завтра 9.00 утра", - пояснил он причину задержки, так как изначально планировалось, что президент будет избран уже в первый день пленарного заседания, во вторник.

Представитель ЕП констатировал, что президент буде избран на два с половиной года – половину каденции парламента, а кандидаты могут быть выдвинуты политическими группами или 20 депутатами. "До первого раунда голосования каждый из них имеет 5 минут для выступления. После этого состоится голосование секретными бюллетенями. Если президент не будет избран по результатам первого раунда, состоится второй, где в списке кандидатов могут появиться (или быть удалены) новые имена", - пояснил он.

Для того, чтобы президент был избран, ему необходимо набрать 50% плюс один голос. Голосование может пройти в три раунда, и, в случае, если никто не будет избран и в третьем раунде, два кандидата, которые набрали большее количество голосов, выходят в четвертый раунд, где побеждает тот, кто наберет наибольшее количество голосов.

Заседание открыл бывший президент Европарламента Антонио Тайяни. "Он больше не президент, он был им до полуночи вчера, но в соответствии с правилами будет председательствовать", - пояснил Гильо.

Заседание было открыто исполнением гимна ЕС "Ода радости" Бетховена.

После выборов президент ЕП должен выбрать 14 вице-президентов и пять квесторов.

Выборы в Европейский парламент прошли в странах ЕС с 23 по 26 мая.

ЕП потом должен будет избрать президента Европейской комиссии, причем первая возможность это сделать будет с 15 по 18 июля. Для того, чтобы быть избранным, кандидатура президента ЕК должна набрать абсолютное большинство – половину плюс один, то есть 376 голосов. Если кандидатура не наберет необходимое количество голосов, то в течение месяца главы государств и правительств должны будут предложить нового кандидата.

Далее Европейский Совет по согласованию с избранным президентом Европейской комиссии одобрит список кандидатов на должность комиссаров – по одному от каждого государства. Кандидаты предстанут перед соответствующими их портфолио комитетами Европарламента. Это может произойти уже в октябре.

Ранее сообщалось, что Саммит о подготовке к выборам нового руководства ЕС временно приостановил работу.