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НАТО: Осуждаем захват двух коммерческих судов в Ормузском проливе

НАТО: Осуждаем захват двух коммерческих судов в Ормузском проливе
09:44 Сегодня Телеграф

Новости мира: НАТО требует от Ирана освободить захваченные британские корабли, поскольку из захват является "явны вызовом для международной свободе судоходства".

НАТО призвало Иран освободить британские корабли, захваченные в Ормузском проливе, и не ограничивать свободу судоходства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря генсека НАТО Оаны Лунгеску.

"Мы осуждаем захват двух коммерческих судов в Ормузском проливе. Это является явным вызовом для международной свободе судоходства. Мы призываем Иран немедленно освободить корабли и их экипажи", - говорится в заявлении.

"Соединенное Королевство четко дало понять, что их приоритет состоит в решении ситуации путем диалога и дипломатии. НАТО поддерживает все дипломатические усилия для решения этой ситуации. Все союзники остаются обеспокоены дестабилизирующей деятельностью Ирана", - отметили в НАТО.

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Напомним, 20 июля Иран задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер под британским флагом и доставил его в порт Бандар-Аббас.

Также Иран задержал другой британский танкер Mesdar, но судну разрешили продолжить курс после того, как на борт поднялся вооруженный персонал и предоставил предупреждения безопасности и экологических проблем.

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Как известно, напряжение в Ормузском проливе возросло после того, как Гибралтар задержал иранский супертанкер на запрос Соединенных Штатов в Великобританию.

Президент Ирана Рухани после этого угрожал перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около трети всей транспортируемой морем нефти.

Через Ормузский пролив проходят все корабли Персидского залива. Он является единственным путем к открытому морю для таких стран-нефтедобытчиков как Ирак, Кувейт, Бахрейн и Катар.

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НАТО, Иран, Корабли, Ормузский пролив, Британские корабли.
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