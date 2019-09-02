Польша передает России председательство в Совбезе ООН

Россия на протяжении сентября будет временно председательствовать в Совете безопасности ООН.
"В течение сентября председательство в Совете безопасности ООН переходит на правах ротации к делегации России ", - говорится в сообщении ООН в микроблоге Твиттер.
Временное председательство переходит к делегации РФ от Польши.
Напомним, постпред Польши при ООН подтвердила, что Украина в числе приоритетов Совета Безопасности.
Ранее сообщалось, исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн призвал Россию раскрыть информацию о подробностях инцидента в Архангельской области.