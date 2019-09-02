Польша передает России председательство в Совбезе ООН

Новости мира:Российская Федерация уже в сентябре получит право временного председательства в Совбезе ООН.

Россия на протяжении сентября будет временно председательствовать в Совете безопасности ООН.

"В течение сентября председательство в Совете безопасности ООН переходит на правах ротации к делегации России ", - говорится в сообщении ООН в микроблоге Твиттер.

Временное председательство переходит к делегации РФ от Польши.

Напомним, постпред Польши при ООН подтвердила, что Украина в числе приоритетов Совета Безопасности.

Ранее сообщалось, исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн призвал Россию раскрыть информацию о подробностях инцидента в Архангельской области.