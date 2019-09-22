В Албании произошло землетрясение: более 60 человек травмированы

Новости мира:От сильного землетрясения в Албании пострадали 68 людей.

В результате землетрясения в Албании, который произошло в субботу, в медицинские учреждения с легкими травмами были госпитализированы 68 человек.

Об этом сообщает ATA.

"В субботу в Албании произошло землетрясение. В его результате пострадали 68 человек, которые были госпитализированы с легкими ранениями в больницы городов Тирана и Дуррес", - говорится в сообщении.

Как известно, министр здравоохранения страны Огерта Манастирилу посетила пострадавших в больнице Тираны лично. Чиновница заявила, что ни у кого из госпитализированных нет серьезных травм.

Сейчас в госпитале остается 12 человек, всех остальных уже выписали.