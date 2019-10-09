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Страны-лидеры ЕС оставили вопрос распределения мигрантов открытым

Страны-лидеры ЕС оставили вопрос распределения мигрантов открытым
10:35 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Министры в Люксембурге не пришли к единому решению относительно распределения мигрантов, спасенных в море.

Министры внутренних дел стран ЕС на встрече в Люксембурге не смогли согласовать конкретные договоренности о том, какие страны будут готовы принять спасенных в Средиземном море мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Германия, Франция, Италия и Мальта две недели назад предложили план по созданию системы квот для распределения спасенных в море мигрантов, которых в основном привозят в итальянские порты.

Министры этих стран заявили, что в Люксембурге будут объявлены политические решения проблемы. Однако только 12 стран заявили, что они будут готовы принимать спасенных мигрантов на индивидуальной основе и только после решения ряда дополнительных технических вопросов.

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Финляндия, которая в настоящее время председательствует в ЕС, выразила заинтересованность в обязательной системе квот, как и Австрия с Люксембургом.

Болгария, Кипр и Греция отметили тот факт, что группа из четырех стран, которая собралась на Мальте, занималась только проблемой мигрантов, спасенных между Ливией и Италией, и не обратила внимания на мигрантов, прибывающих в Европу через восточное Средиземноморье.

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Франция и Нидерланды заявляют, что они готовы принять только тех людей, у которых есть четкие основания для предоставления убежища, или лиц, имеющих статус беженца.

Восточноевропейские страны еще раз подтвердили свое принципиальное неприятие любого плана, который будет обязывать их принимать мигрантов.

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Таким образом, остается неясным, какие мигранты и искатели убежища из Италии и Мальты должны быть распределены в другие страны.

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Мигранты, ЕС, Люксембург, Распределение мигрантов.
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