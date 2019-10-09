Страны-лидеры ЕС оставили вопрос распределения мигрантов открытым

Новости мира:Министры в Люксембурге не пришли к единому решению относительно распределения мигрантов, спасенных в море.

Министры внутренних дел стран ЕС на встрече в Люксембурге не смогли согласовать конкретные договоренности о том, какие страны будут готовы принять спасенных в Средиземном море мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Германия, Франция, Италия и Мальта две недели назад предложили план по созданию системы квот для распределения спасенных в море мигрантов, которых в основном привозят в итальянские порты.

Министры этих стран заявили, что в Люксембурге будут объявлены политические решения проблемы. Однако только 12 стран заявили, что они будут готовы принимать спасенных мигрантов на индивидуальной основе и только после решения ряда дополнительных технических вопросов.

Финляндия, которая в настоящее время председательствует в ЕС, выразила заинтересованность в обязательной системе квот, как и Австрия с Люксембургом.

Болгария, Кипр и Греция отметили тот факт, что группа из четырех стран, которая собралась на Мальте, занималась только проблемой мигрантов, спасенных между Ливией и Италией, и не обратила внимания на мигрантов, прибывающих в Европу через восточное Средиземноморье.

Франция и Нидерланды заявляют, что они готовы принять только тех людей, у которых есть четкие основания для предоставления убежища, или лиц, имеющих статус беженца.

Восточноевропейские страны еще раз подтвердили свое принципиальное неприятие любого плана, который будет обязывать их принимать мигрантов.

Таким образом, остается неясным, какие мигранты и искатели убежища из Италии и Мальты должны быть распределены в другие страны.