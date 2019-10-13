В Средиземном море спасли еще почти сотню мигрантов

Ночью судно Ocean Viking спасло 74 человека, которые пытались пересечь Средиземное море на лодке.
Об этом сообщает DW.
"Спасательное судно Ocean Viking в ночь на воскресенье, 13 октября, спасло 74 человека, которые пытались пересечь Средиземное море на лодке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все спасенные находятся в стабильном состоянии. Среди спасенных шестеро детей.
Лодку обнаружили в 80 километрах от побережья Ливии. Пока неизвестно, куда именно люди пытались добраться.
Накануне катер с 110 людьми из Туниса пытался добраться до берегов Италии. Его остановила тунисская береговая охрана. Люди бросали в сторону лодки береговой охраны различные предметы и ранили двух членов экипажа. 25 человек выпрыгнули из катера, но были спасены.
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