В Средиземном море спасли еще почти сотню мигрантов

Новости мира:Из Средиземного моря "выловили" 74 мигранта, которые пытались пересечь его на лодке.

Ночью судно Ocean Viking спасло 74 человека, которые пытались пересечь Средиземное море на лодке.

Об этом сообщает DW.

"Спасательное судно Ocean Viking в ночь на воскресенье, 13 октября, спасло 74 человека, которые пытались пересечь Средиземное море на лодке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все спасенные находятся в стабильном состоянии. Среди спасенных шестеро детей.

Лодку обнаружили в 80 километрах от побережья Ливии. Пока неизвестно, куда именно люди пытались добраться.

Накануне катер с 110 людьми из Туниса пытался добраться до берегов Италии. Его остановила тунисская береговая охрана. Люди бросали в сторону лодки береговой охраны различные предметы и ранили двух членов экипажа. 25 человек выпрыгнули из катера, но были спасены.

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