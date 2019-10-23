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В ЕС призывают к созданию зоны безопасности ООН в Сирии

В ЕС призывают к созданию зоны безопасности ООН в Сирии
13:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Европейская народная партия осуждает операцию Турции в Сирии и призывает к создании зоны безопасности.

В Европарламенте осудили военную операцию Турции на северо-востоке Сирии и призывают создать в регионе зону безопасности под эгидой ООН.

Об этом заявила в среду во время дебатов в Страсбурге самая большая политическая группа в Европарламенте - Европейской народной партии, сообщает корреспондент .

"Мы строго осуждаем военное вторжение Турции на северо-востоке Сирии. Требуем от Турции немедленно выйти из Сирии. Мы поддерживаем замораживание помощи турецкому руководству в процессе вступления (в ЕС - ред.). Мы разочарованы недостаточностью оружейного эмбарго ЕС в отношении Турции. Также предлагаем введение под руководством ООН зоны безопасности на севере Сирии ради людей, которые там живут", - заявил представитель ЕНП в Европарламенте Михаэль Галер.

Голосование соответствующей резолюции относительно военной операции Турции в Сирии в Европарламенте пройдет в четверг.

Туск: Турции надо полностью прекратить военные действия

Напомним, только за неделю военных действий в Сирии границу с Ираком пересекли 7 тысяч беженцев.

Ранее в Минобороны Турции заявили, что новых операций в Сирии не планируется, а "Источник мира" будет завершена.

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Сирия, Турция, ООН, Европарламент, Источник мира, Зона безопасности ООН.
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