В ЕС призывают к созданию зоны безопасности ООН в Сирии

В Европарламенте осудили военную операцию Турции на северо-востоке Сирии и призывают создать в регионе зону безопасности под эгидой ООН.
Об этом заявила в среду во время дебатов в Страсбурге самая большая политическая группа в Европарламенте - Европейской народной партии, сообщает корреспондент .
"Мы строго осуждаем военное вторжение Турции на северо-востоке Сирии. Требуем от Турции немедленно выйти из Сирии. Мы поддерживаем замораживание помощи турецкому руководству в процессе вступления (в ЕС - ред.). Мы разочарованы недостаточностью оружейного эмбарго ЕС в отношении Турции. Также предлагаем введение под руководством ООН зоны безопасности на севере Сирии ради людей, которые там живут", - заявил представитель ЕНП в Европарламенте Михаэль Галер.
Голосование соответствующей резолюции относительно военной операции Турции в Сирии в Европарламенте пройдет в четверг.
Напомним, только за неделю военных действий в Сирии границу с Ираком пересекли 7 тысяч беженцев.
Ранее в Минобороны Турции заявили, что новых операций в Сирии не планируется, а "Источник мира" будет завершена.
Путин и Эрдоган договорились, что Турция и РФ будут совместно контролировать сирийско-турецкую границу.