МИД Германии оценило разведение сил в Золотом

В Министерстве иностранных дел Германии заявляют о необходимости разведения сил и средств на других участках линии разграничения на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении МИД Германии в Twitter.

"На протяжении пяти лет на востоке Украины свирепствует конфликт. Разведение сил в Золотом - это важный сигнал надежды для местного населения, что реальный прогресс на пути к миру возможен. Разведение необходимо продолжать в других частях региона", - отмечается в сообщении.

For 5 years conflict has raged in Eastern Ukraine. The disengagement of forces in Zolote is an important sign of hope for the local population that real progress towards peace is possible. The disengagement needs to continue in other parts of the region. @OSCE

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) October 29, 2019