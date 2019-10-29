Скачать
Вторник, 29.10.2019
Зеленский о разведении сил: Никто не гонится за Нормандским форматом прямо завтра
Зеленский о разведении сил: Никто не гонится за Нормандским форматом прямо завтра
Зеленский приветствовал принятие Радой закона о добровольцах
Зеленский приветствовал принятие закона о добровольцах
Сборная Украины останется без болельщиков на матче с Сербией
Сборная Украины останется без болельщиков на матче с Сербией
Ученые исследовали токсин аэролизин и превратили его в биосенсор
Ученые исследовали токсин аэролизин и превратили его в биосенсор

МИД Германии оценило разведение сил в Золотом

МИД Германии оценило разведение сил в Золотом
20:06 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В МИД Германии заявляют о необходимости разведения сил на других участках на Донбассе.

В Министерстве иностранных дел Германии заявляют о необходимости разведения сил и средств на других участках линии разграничения на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении МИД Германии в Twitter.

"На протяжении пяти лет на востоке Украины свирепствует конфликт. Разведение сил в Золотом - это важный сигнал надежды для местного населения, что реальный прогресс на пути к миру возможен. Разведение необходимо продолжать в других частях региона", - отмечается в сообщении.

Руководитель украинской стороны СЦКК пояснил цель разведения сил в Золотом

Как сообщалось ранее, сегодня, 29 октября, в районе населенного пункта Золотое-4 в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения.

Напомним, добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседы с полицией. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Золотое, Разведение войск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полезен ли плавленый сыр: ответ диетологов
02 Маникюр осень 2019: нежные идеи дизайна на форму "балерина" (Фото)
03 Выпадение волос: как избежать этой проблемы
04 Прогноз погоды на вторник: на Украину наступает холод с туманами и дождями
05 Кофе по утрам: удовольствие или опасность
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вспышка дифтерии: Зеленского призывают созвать СНБО
Вспышка дифтерии: Зеленского призывают созвать СНБО
Дело Маркива: Аваков поговорил с послом Италии
Дело Маркива: Аваков поговорил с послом Италии
&quot;Закрытые пляжи&quot; отныне вне закона
"Закрытые пляжи" отныне вне закона
Супермен стал папой: телеканал CW разрабатывает новый сериал о супергерое
Супермен стал папой: телеканал CW разрабатывает новый сериал о супергерое
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь