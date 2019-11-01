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Пятница, 01.11.2019
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Бандитские "разборки": во Франции обстреляли бар, есть раненные

Бандитские "разборки": во Франции обстреляли бар, есть раненные
05:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:В Марселе обстреляли бар, есть пострадавшие.

Шестеро посетителей бара в Марселе (Франция) пострадали в результате нападения вооруженного мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Agence France-Presse.

По его данным, нападавший подъехал к бару в 15-м округе города на мотоцикле и примерно в 20:45 (21:45 по киевскому времени) произвел несколько выстрелов из помпового ружья и скрылся в неизвестном направлении.

Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии. Сейчас территория вокруг бара оцеплена, полиция пытается установить все обстоятельства случившегося, а также личность преступника.

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О мотивах нападавшего пока ничего не известно, однако в СМИ допускают, что речь идет о частом для Марселя сведении счетов между местными бандами. С начала года в результате подобных столкновений в департаменте Буш-дю-рон погибли 10 человек (семь из них в Марселе).

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Франция, Марсель, Стрельба.
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