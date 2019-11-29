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Приемник Туска пообещал проводить более напористую политику ЕС в мире

Приемник Туска пообещал проводить более напористую политику ЕС в мире
19:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Шарль Мишель на новом посту пообещал бороться с бюрократией и проводить более напористую политику Евросоюза на мировой арене.

Бывший председатель Европейского совета Дональд Туск назвал Европу лучшим местом на земле, а его преемник Шарль Мишель пообещал бороться с бюрократией и проводить более напористую политику Евросоюза на мировой арене.

"Европа - лучшее место на Земле, по крайней мере, до тех пор, пока она остается континентом свободы и верховенства права, где живет сообщество людей, осознающее свою историю и культуру", - сказал Туск в своей речи на состоявшейся в пятницу церемонии передачи полномочий председателя Европейского совета.

Он напомнил, каким трудным было время его пятилетнего мандата, сравнив его со сценарием фильма Альфреда Хичкока: "С первых месяцев 2015 года Европа боролась с кризисами: греческим, миграционным, украинским, ИГИЛ с терактами внутри наших границ, и через мгновение возник Brexit".

"Я очень горжусь тем, что последние пять лет имел честь служить Европе. Не абстрактной идее, а людям, нациям и их общим интересам", - заявил он.

Туск покидает пост главы Евросовета

Мишель, в свою очередь, напомнил о блестящей карьере Туска - молодого активиста польского движения "Солидарность", премьер-министра Польши, главы Евросовета.

"Как председатель Совета, я буду использовать всю свою энергию, чтобы уменьшить бюрократию, давайте вместе работать над этим", - предложил он Туску, пожелав ему удачи на новом посту председателя Европейской народной партии (ЕНП).

Среди своих целей на посту главы высшего органа ЕС Мишель выделил стремление сделать Европу мировым лидером "зеленой экономики" с рабочими местами, инновациями и высоким качеством жизни.

"Европа также может стать выше ростом в мире, более уверенно заявить о своих убеждениях и ценностях, - сказал он. - 500 миллионов граждан, сильные демократии, мощные экономики, университеты, наполненные великими умами. У нас так много причин быть уверенными в себе, знающими себе цену и напористыми. Мы не можем быть безучастными в важнейших спорах нашего времени. Европейский союз должен быть за столом, чтобы эти напряженные дискуссии влияли на глобальные события, и защищать наши интересы. Нам нужно сделать больше для обеспечения нашей общей обороны и безопасности. И гарантировать наши права и свободы".

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ЕС, Европейский союз, Дональд Туск, Шарль Мишель.
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