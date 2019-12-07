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В Мадриде прошел полумиллионный "Марш за климат" (Фото, Видео)

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В Мадриде прошел полумиллионный "Марш за климат" (Фото, Видео)
12:31 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:В шествии приняла участие известная экоактивистка Грета Тунберг.

Свыше полмиллиона человек вышли на улицы Мадрида, чтобы принять участие в "Марше за климат". Люди требовали от власти принять меры, чтобы остановить климатические изменения. 

В марше приняли участие представители индейских народов и организаций Greenpeace, "Экологи в действии", Альянс за климат, 2020 Восстание в климат и движения "Пятницы ради будущего".

Известная экозащитница Грета Тунберг, которая также присутствовала на марше, заявила, что не смотря на акции экоактивистов, которое проходят во многих странах, мировые лидеры и дальше продолжают игнорировать проблему защиты окружающей среды.  

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Напомним, в Мадриде торжественно открылась конференция ООН по проблемам изменения климата, которая продлится по 13 декабря.

Кроме этого, в следующем году Евросоюз планирует потратить 21% своего бюджета на программы борьбы с изменениями климата.

Так же сообщалось что, повышение температуры воды в западной части Тихого океана и на востоке Индийского океана изменило характер глобальных осадков.

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Испания, Мадрид, Изменения Климата, Климатический марш, Грета Тунберг, Марш за климат.
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