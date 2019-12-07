О вмешательствах в выборы со стороны РФ заговорили и в правительстве Британии

Новости мира:В Британии признали вмешательство Москвы в парламентские выборы.

В правительстве Великобритании признали возможность вмешательства Российской Федерации в избирательную кампанию после опубликованных оппозицией якобы планов правительства в отношении Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

Об этом сообщает Independent.

"Министр-консерватор заявила, что "мы, очевидно, должны быть обеспокоены возможным вмешательством РФ в парламентские выборы", - говорится в сообщении.

Комментируя историю информации из социальной сети Reddit, министр Ники Морган заявила, что "хорошо, что мы узнали об этом раньше".

Эти слова министра касаются заявления лидера оппозиционной партии лейбористов Джереми Корбина по поводу тайных планов правительства Джонсона "продать" Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS) частным американским компаниям.

Речь идет о документах с подробностями торговых переговоров между Британией и США после Brexit, которые ранее опубликовал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

Лидер лейбористов заявил, что по плану консервативного правительства Джонсона NHS будет "распродана", добавив: "Правительство пыталось скрыть это, и сегодня это было разоблачено".

Социальная сеть Reddit, на которой были опубликованы скандальные документы о возможности частичной продажи Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) частным американским компаниям, заявляет, что их публикация имеет российский след.

Как сообщалось, внеочередные парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 января, а выход страны из ЕС был отложен до 31 января 2020 года.