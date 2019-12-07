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О вмешательствах в выборы со стороны РФ заговорили и в правительстве Британии

О вмешательствах в выборы со стороны РФ заговорили и в правительстве Британии
22:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:В Британии признали вмешательство Москвы в парламентские выборы.

В правительстве Великобритании признали возможность вмешательства Российской Федерации в избирательную кампанию после опубликованных оппозицией якобы планов правительства в отношении Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

Об этом сообщает Independent.

"Министр-консерватор заявила, что "мы, очевидно, должны быть обеспокоены возможным вмешательством РФ в парламентские выборы", - говорится в сообщении.

Комментируя историю информации из социальной сети Reddit, министр Ники Морган заявила, что "хорошо, что мы узнали об этом раньше".

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Эти слова министра касаются заявления лидера оппозиционной партии лейбористов Джереми Корбина по поводу тайных планов правительства Джонсона "продать" Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS) частным американским компаниям.

Речь идет о документах с подробностями торговых переговоров между Британией и США после Brexit, которые ранее опубликовал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

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Лидер лейбористов заявил, что по плану консервативного правительства Джонсона NHS будет "распродана", добавив: "Правительство пыталось скрыть это, и сегодня это было разоблачено".

Социальная сеть Reddit, на которой были опубликованы скандальные документы о возможности частичной продажи Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) частным американским компаниям, заявляет, что их публикация имеет российский след.

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Как сообщалось, внеочередные парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 января, а выход страны из ЕС был отложен до 31 января 2020 года.

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Великобритания, Россия, Вмешательства в выборы, NHS.
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