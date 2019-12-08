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Убийство гражданина Грузии в Германии: глава ХДС обеспокоилась действиями РФ

Убийство гражданина Грузии в Германии: глава ХДС обеспокоилась действиями РФ
14:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Глава правящей партии Германии потребовала предпринять меры против России из-за убийства гражданина Грузии в Берлине.

Министр обороны Германии и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала принять новые меры в отношении России из-за убийства чеченского полевого командира в Берлине в августе этого года.

Об этом она заявила изданию Bild am Sonntag, сообщает dpa.

"Федеральному правительству придется обсудить и принять решение о дальнейших мерах реагирования", - сказала Крамп-Карренбауэр.

По её словам, это убийство вносит напряжение в отношения между Германией и Россией.

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"Доказательства много значат. Вместе с убийствами в Великобритании и другими российскими действиями это создает довольно тревожную картину", - сказала лидер ХДС.

Как сообщалось, 40-летний гражданин Грузии Залимхан Хангошвили был застрелен в парке в берлинском микрорайоне Моабит 23 августа. Министерство иностранных дел Германии 4 декабря объявило о выдворении двух российских дипломатов, мотивировав это серьезными подозрениями в причастности к этому убийству российских спецслужб.

О вмешательствах в выборы со стороны РФ заговорили и в правительстве Британии

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала Россию за предоставление недостаточной помощи немецким следователям.

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Германия, Россия, ХДС, Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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