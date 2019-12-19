Рейды против мафии в Италии: полиция задержала свыше 300 человек

Итальянская полиция провела масштабную операцию против мафии, задержав 334 человека. Об этом сообщает агентство ANSA.
Операция на юге страны была направлена против мафиозной организации "Ндрангета".
Среди 334 задержанных в ходе проведенной карабинерами на рассвете операции – политики, адвокаты, бухгалтеры, нечистые на руку государственные чиновники. Среди них также адвокат и бывший депутат от партии "Вперед, Италия" Джанкарло Питтелли.
В целом 416 подозреваемых обвиняются в различных преступлениях, связанных с мафиозной деятельностью: убийствах, вымогательстве, ростовщичестве, фиктивной регистрации собственности, отмывании денег и других преступлениях, усугубленных применением мафиозных методов.
Одновременно с распоряжением о предварительном заключении карабинеры также сообщили о постановлении о наложении ареста на сумму около 15 млн евро.
Напомним, в Италии из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны эвакуированы более 50 тысяч человек.