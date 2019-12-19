Скачать
Четверг, 19.12.2019
В Украине продолжает сокращаться население
В Украине продолжает сокращаться население
Ельченко назначен послом Украины в США
Ельченко назначен послом Украины в США
Биатлон: сегодня стартует Кубок мира в Анси
Биатлон: сегодня стартует Кубок мира в Анси
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 20 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 20 декабря

Рейды против мафии в Италии: полиция задержала свыше 300 человек

Рейды против мафии в Италии: полиция задержала свыше 300 человек
12:15 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Полиция Италии провела массовое задержание представителей мафии, среди которых политики, адвокаты, государственные чиновники.

Итальянская полиция провела масштабную операцию против мафии, задержав 334 человека. Об этом сообщает агентство ANSA.

Операция на юге страны была направлена против мафиозной организации "Ндрангета".

Среди 334 задержанных в ходе проведенной карабинерами на рассвете операции – политики, адвокаты, бухгалтеры, нечистые на руку государственные чиновники. Среди них также адвокат и бывший депутат от партии "Вперед, Италия" Джанкарло Питтелли.

СМИ: Итальянский суд использовал фейковые сюжеты росТВ по делу Маркива

В целом 416 подозреваемых обвиняются в различных преступлениях, связанных с мафиозной деятельностью: убийствах, вымогательстве, ростовщичестве, фиктивной регистрации собственности, отмывании денег и других преступлениях, усугубленных применением мафиозных методов.

Одновременно с распоряжением о предварительном заключении карабинеры также сообщили о постановлении о наложении ареста на сумму около 15 млн евро.

Напомним, в Италии из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны эвакуированы более 50 тысяч человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, Задержание, Мафия, Джанкарло Питтелли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
02 День святого Николая 2019: самые лучшие СМС-поздравления в стихах, открытки
03 Итоги дня 18 декабря: Неприкосновенность нардепов и импичмент Трампа
04 Поздравления с Днем Святого Николая 2019 в стихах и прозе
05 Праздник Николая Чудотворца 2019: что можно и нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вступил в силу закон об особом статусе Донбасса
Вступил в силу закон об особом статусе Донбасса
В Генштабе назвали число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
В Генштабе назвали число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
ПриватБанк подал в суд на экс-владельцев в Израиле
ПриватБанк подал в суд на экс-владельцев в Израиле
Контроль на высшем уровне: Instagram будет ограничивать &quot;вредную&quot; рекламу
Контроль на высшем уровне: Instagram будет ограничивать "вредную" рекламу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь