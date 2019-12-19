"Brexit" под запретом: Джонсон хочет полной ликвидации всем известного термина

Новости мира:Борис Джонсон распорядился прекратить использовать термин "Brexit" после 31 января 2020 года.

С 31 января 2020 года в Великобритании должны прекратить использовать термин "Brexit".

Такое решение принял премьер-министр страны Борис Джонсон, передает издание HuffPost-UK.

Дело в том, что Джонсон считает, что после полной реализации сделки (Brexit - ред.) "речь будет идти только о будущих отношениях"

Также известно, что в конце января следующего года прекратит работу Департамент по выходу из Европейского союза. Премьер поблагодарил членов Департамента за хорошую работу и пообещал найти всем им новые должности.

Ранее в среду королева Великобритании Елизавета II заявила в речи на официальной церемонии открытия сессии парламента, что "приоритетом правительства является осуществить выход страны из Европейского союза 31 января".

Также премьер-министр заявил о намерении создать в стране новое министерство. Оно будет решать вопросы иммиграции и охраны границ королевства после проведения Brexit.