"Сегодня мы выполним обещание": Британский парламент проведет голосование по Brexit

Новости мира:По словам Джонсона, Палата общин поддержит соглашение о Brexit на Рождество.

Парламент Великобритании 20 декабря проведет голосование за соглашение премьер-министра страны Бориса Джонсона относительно выхода страны из ЕС. Об этом сообщает ВВС.

"В пятницу депутаты проведут голосование относительно плана премьер-министра Великобритании покинуть ЕС 31 января", - говорится в сообщении.

"Как подчеркнул Джонсон, голосование это положит конец "задержкам и вражде" и обеспечит "определенность". Однако оппоненты его соглашения говорят, что план оставляет неопределенное будущее для Великобритании, и согласование торгового соглашения с ЕС может занять много лет.

Как известно, выход Британии из ЕС продлевали уже несколько раз, чтобы страна могла согласовать соглашение с Брюсселем и избежать "жесткого" выхода. Последней отсрочкой срока выхода Великобритании из блока является 31 января 2020 года.

Напомним, Королева Елизавета II поручила британскому правительству доработать закон об иностранных агентах, чтобы эффективнее бороться с угрозой шпионажа.