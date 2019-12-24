МИД Румынии о поездке Путина в Крым: Россия продолжает нарушать международное право

Новости мира:Румыния осудила открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом.

Министерство иностранных дел Румынии осудило открытие Россией железнодорожного сообщения через Керченский пролив с оккупированным Крымом.

Об этом говорится в заявлении МИД Румынии в микроблоге Twitter.

"Сооружение железнодорожного пути между материковой Россией и Крымом на Керченском мосту подтверждает, что Россия продолжает нарушать международное право", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

"Румыния подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Крым - это Украина", - отмечается в заявлении.

Construction of railway route b/ mainland #Russia & #Crimea on #KerchBridge confirms the continued breach by Russia of international law. Romania reiterates its support 4 #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. #CrimeaIsUkraine @MFA_Ukraine — MFA Romania (@MAERomania) December 24, 2019

Как сообщалось ранее, 15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть Керченского моста. О необходимости построить переход через Керченский пролив он заявил сразу после оккупации Крыма - в марте 2014 года. Наличие моста негативно повлияло на работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске, поскольку не все корабли могут пройти под этим сооружением.

Мост протяженностью 19 км соединяет оккупированный полуостров и Краснодарский край РФ.

23 декабря Путин открыл железнодорожное сообщение по мосту между Таманским полуостровом и оккупированным Крымом.

В Евросоюзе назвали открытие железнодорожного сообщения между РФ и Крымом еще одним нарушением суверенитета Украины. Кроме того, в ЕС отметили, что мост ограничивает прохождение судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.