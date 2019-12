МИД Румынии о поездке Путина в Крым: Россия продолжает нарушать международное право

Министерство иностранных дел Румынии осудило открытие Россией железнодорожного сообщения через Керченский пролив с оккупированным Крымом.

Об этом говорится в заявлении МИД Румынии в микроблоге Twitter.

"Сооружение железнодорожного пути между материковой Россией и Крымом на Керченском мосту подтверждает, что Россия продолжает нарушать международное право", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

"Румыния подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Крым - это Украина", - отмечается в заявлении.

Construction of railway route b/ mainland #Russia & #Crimea on #KerchBridge confirms the continued breach by Russia of international law. Romania reiterates its support 4 #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. #CrimeaIsUkraine @MFA_Ukraine

— MFA Romania (@MAERomania) December 24, 2019