В Колумбии произошло два мощных землетрясения

Новости мира:Эпицентры толчков находился в 160 км к югу от столицы страны Боготы.

В Колумбии произошли два сильных землетрясения магнитудой 6,2 и 5,7 балла.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Геологическую службу страны.

“Информации о жертвах пока нет, но свидетели утверждают, что в столице страны Боготе сотрясались дома”, - говорится в материале.

В Геологической службе США силу землетрясений определили в 6,0 и 5,8 балла, отметив, что их эпицентр находился в 160 км к югу от Боготы.

Отметим, что Богота с населением более 7 миллионов является одним из крупнейших городов Южной Америки. Расположенный на высоте в 2600 метров, город находится в сейсмически активной зоне.

Напомним, число погибших в результате извержения вулкана, которое произошло 9 декабря на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии достигло 19 человек, еще двоих до сих пор ищут.