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"Не подвергать риску всех солдат": Польша думает о переброске своих сил из Ирака в Кувейт

"Не подвергать риску всех солдат": Польша думает о переброске своих сил из Ирака в Кувейт
15:19 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Польша раздумывает над выводом своего военного контингента из Ирака.

Вероятнее всего, значительную часть польских военных в Ираке передислоцируют в соседний Кувейт, где гораздо безопаснее.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Чапутович дал понять, что Польша будет призывать союзников ограничить военную деятельность в Ираке.

Глава внешнеполитического ведомства отмечает, что американская позиция будет решающей.

"Намерение - не подвергать риску всех солдат. Мы оставляем оценку того, тот ли уже уровень эскалации, или нет, экспертам и нашим представителям в Брюсселе", - сказал Чапутович.

Как сообщалось ранее, сразу две военные базы в Ираке, на которых расположен американский военный контингент, были атакованы прошлой ночью, причем правительство Ирана официально подтвердило, что это был его нападение и готовятся другие.

Президент США Дональд Трамп спокойно отреагировал на ракетные удары Ирана и анонсировал свое заявление в ответ на атаку.

Иранское телевидение заявило, что 80 "американских террористов" погибли, а американские вертолеты и военная техника повреждены.

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Германия, Дания, Норвегия, Чехия и Польша заявили, что никто из их военных в Ираке не пострадал. Великобритания, которая также имеет персонал в Ираке, осудила действия Ирана. Ирак заявил, что его силы не понесли потерь. Один источник Reuters заявил, что по предварительным данным в США также нет потерь, другие американские чиновники отказались от комментариев.

По данным СМИ, польских солдат, которые дислоцируются в Ираке, предупредили об ожидаемом ракетном нападении за несколько часов до него. Благодаря этому они успели скрыться.

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Более 5000 военнослужащих США остаются в Ираке вместе с другими иностранными силами в коалиции, которая учила и поддерживала иракские силы против угрозы со стороны боевиков ИГИЛ.

Всего в военном контингенте в Ираке служат 268 поляков. Словакия временно переместила своих семерых солдат с учебной миссии НАТО, пишет Euractiv. В то же время 40 чешских солдат и полицейских, находящихся в Ираке, пока останутся там, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш.

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США, Польша, Иран, Ирак, Кувейт, Яцек Чапутович.
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