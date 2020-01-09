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В аэропорту Тель-Авива у самолета Boeing 737 загорелся двигатель: видео

В аэропорту Тель-Авива у самолета Boeing 737 загорелся двигатель: видео
09:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: скриншот

Новости мира:В аэропорту Израиля, в Тель-Авиве у самолета Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air у лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлетом.

В аэропорту израильского Тель-Авива у самолета Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air при взлете загорелся двигатель.

Об этом сообщают "Вести Израиль".

Инцидент произошел в ночь на среду, 8 января. На борту лайнера находилось более 100 пассажиров - все граждане Израиля. Самолет Boeing 737 следовал из аэропорта Бен-Гурион в столицу Руанды Кигали.

Рейс задержали на неизвестное время в связи с возгоранием двигателя, которое произошло из-за технической неисправности. Пассажиров экстренно высадили из самолета и вернули в терминал.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

Крушение украинского Боинга в Тегеране: все подробности (Фото и видео)

В Иран вылетел украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Тегеран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.

Кроме того, до выяснения причины катастрофы самолета МАУ украинское правительство запретило полеты в Иран и Ирак. Ранее премьер Алексей Гончарук сообщил, что в Иране комиссия начала расследование авиакатастрофы.

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Тель-Авив, Самолет, Возгорание, Boeing 737, Rwanda Air.
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