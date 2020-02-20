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Четверг, 20.02.2020
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"Переговоры из числа самых сложных": лидеры ЕС соберутся для обсуждения долгосрочного финансового плана

"Переговоры из числа самых сложных": лидеры ЕС соберутся для обсуждения долгосрочного финансового плана
05:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Брюсселе пройдет внеочередной саммит ЕС, посвященный бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы.

Главы государств и правительств стран ЕС соберутся в четверг в Брюсселе на внеочередной Европейский совет, чтобы обсудить долгосрочный финансовый план (бюджет) Евросоюза на период 2021-2027 годов.

"Настал час прийти к соглашению на нашем уровне по многолетнему финансовому плану", - заявил председатель Евросовета Шарль Мишель в своем письме-приглашении на саммит европейским лидерам.

По его словам, любой перенос этого вопроса может создать "серьезные практические и политические проблемы", и тогда будет сложно продолжать нынешние программы ЕС, как и запускать новые.

"Я вполне осознаю, что эти переговоры (между Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС - Ред.) из числа самых сложных, которые нам предстоят. Но я также убежден, что при здравом смысле и решимости мы можем найти согласие, которое будет выгодно всем европейцам", - написал Мишель.

Пресс-служба Евросовета сообщила, что в ходе подготовки к этому саммиту Мишель провел переговоры индивидуально со всеми 27 руководителями государств-членов ЕС по будущему долгосрочному бюджету союза.

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На основе этих консультаций председатель Европейского совета представит предложение по общей сумме бюджета и ее распределению в соответствии с планами ЕС.

На пленарной сессии Европарламента 12 февраля евродепутаты подчеркивали, что будут готовы одобрить только такой бюджет, который отвечает амбициям Евросоюза.

Большинство парламентариев в ходе дебатов настаивали на необходимости достаточного финансирования таких совместных целей ЕС, как борьба против климатических изменений, цифровой и экологический переходные периоды Евросоюза, вытекающие из них социальные последствия, а также продолжающаяся поддержка регионов и городов, сельхозпроизводителей, молодежи, ученых и предпринимателей.

Депутаты Европарламента указывали на важность поиска новых источников доходов ЕС и на "связь между бюджетом ЕС и уважением правового государства".

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Процесс утверждения долгосрочного бюджета ЕС начинается с представления предложения Европейской комиссией. Затем это предложение подлежит техническому и политическому обсуждению в Совете ЕС. Для заключения соглашения требуется единогласное решение всех государств-членов. При определении своей позиции Совет ЕС получает политические установки от Европейского совета.

Для утверждения финансового плана также необходимо согласие Европейского парламента.

Европейская комиссия выдвинула свое предложение по бюджету 2021-2027 гг. 2 мая 2018 года, и с тех пор переговоры велись на разных уровнях.

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В декабре 2019 года Европейский совет призвал своего председателя Мишеля добиться прогресса в переговорах между институтами ЕС с целью достижения окончательного соглашения.

Председатель Евросовета решил созвать саммит 20 февраля после консультаций государств ЕС на уровне шерп и 25 января направил свое письмо-приглашение европейским лидерам.

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После консультаций со всеми руководителями стран ЕС Мишель представил свое предложение 14 февраля 2020 года. Среди основных позиций этого предложения - общий объем, объемы основных областей политики ЕС; финансирование, включая доходы (собственные ресурсы); условия и стимулы.

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ЕС, Еврокомиссия, Брюссель, Европарламент, Шарль Мишель.
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