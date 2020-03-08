Предприниматели Британии потратят 12 млрд фунтов на покупку электрокаров

Новости мира:Британские компании потратят более 12 миллиардов фунтов на закупку электромобилей.

В течение двух лет предприниматели Великобритании планируют потратить более 12 миллиардов фунтов на приобретение электромобилей.

Об этом пишет The Guardian.

"Британские компании в течение ближайших двух лет потратят более 12 миллиардов фунтов на замену своих автомобилей с ископаемым топливом экологически чистыми электрокарами", - говорится в сообщении.

Одна из причин - решение правительства запретить к 2035 году продажи новых дизельных и бензиновых автомобилей.

Ожидается, что правительство Великобритании также объявит об отмене десятилетнего замораживания топливных пошлин - то есть эти пошлины могут вырасти, и владельцам бензиновых и дизельных автомобилей придется платить больше.

Ракель Маклин, министр транспорта Великобритании, сказала: "Приятно видеть, что бизнес Великобритании инвестирует в электромобили и использует экологические технологии, чтобы декарбонизировать отечественную транспортную сеть".

Всего в Великобритании продажи электромобилей в последнее время растут, но в 2019 году на них приходилось лишь 2% общего количества зарегистрированных автомобилей.