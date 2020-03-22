Число зараженных в Турции продолжает расти

За последние сутки в Турции подтверждено 277 новых случаев заражения коронавирусом, 12 человек умерли.
Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
"За последние 24 часа было сделано 2953 теста. 277 оказались положительными. Количество инфицированных достигло 947. 12 наших пациентов из числа пожилых людей умерли. В целом летальных случаев - 21", - рассказал министр.
Он также обратился с предупреждением к пожилым людям, подчеркнув, что риск смертельных осложнений увеличивается с возрастом.
Напоминаем, с сегодняшнего дня в Турции вступил в силу запрет покидать свои дома людям старше 65 лет и лицам с хроническими болезнями.
Как сообщалось ранее:
По состоянию на 17 марта в мире зарегистрировано более 183 тысяч случаев заражения коронавирусною болезнью COVID-19, 7168 человек умерли, почти 80 тысяч выздоровели.
Число зараженных коронавирусом на территории Турции стремительно растет. Так, например, вчера этот показатель вырос более чем в два раза за сутки и составил 47 случаев в сравнении с 18-ю по состоянию на позавчера.
В Турции госслужащим запретили выезжать за пределы государства с целью минимизации возможности попадания вируса в страну. Соответствующий указ издал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
До полуночи 18 марта из девяти стран Европы в Турцию будут эвакуированы 3614 турецких граждан