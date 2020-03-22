Число зараженных в Турции продолжает расти

Новости мира:В Турции за последние сутки количество зараженных на коронавирус увеличилось.

За последние сутки в Турции подтверждено 277 новых случаев заражения коронавирусом, 12 человек умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"За последние 24 часа было сделано 2953 теста. 277 оказались положительными. Количество инфицированных достигло 947. 12 наших пациентов из числа пожилых людей умерли. В целом летальных случаев - 21", - рассказал министр.

Он также обратился с предупреждением к пожилым людям, подчеркнув, что риск смертельных осложнений увеличивается с возрастом.

Напоминаем, с сегодняшнего дня в Турции вступил в силу запрет покидать свои дома людям старше 65 лет и лицам с хроническими болезнями.

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