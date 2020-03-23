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Речь о жизни и смерти: в Германии ввели новые ограничительные меры

Речь о жизни и смерти: в Германии ввели новые ограничительные меры
01:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Правительство Германии вводит новые жесткие меры для борьбы с коронавирусом.

В Германии запретили собираться группами более двух человек из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Deutsche Welle, федеральное правительство Германии совместно с руководством 16 федеральных земель страны приняли жесткие ограничения общественной жизни с целью приостановить дальнейшее распространение коронавируса Sars-CoV-2 в стране.

Соответствующее решение было принято сегодня во время телефонной конференции между канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министрами всех федеральных земель.

Власти Германии ожидают, что жители страны сведут к абсолютному минимуму социальные контакты. Так, согласно принятым ограничениям, в частности, запрещается собираться в общественных местах более двух человек. Исключения предусмотрены лишь для членов семей и лиц, проживающих в одном доме.

Кроме того, в общественных местах гражданам необходимо соблюдать минимальное расстояние друг от друга в 1,5 м, а лучше два метра.

Канцлер ФРГ также назвала ”неприемлемыми” коллективные празднования на улице или в помещениях.

В то же время жителям ФРГ разрешено выходить на улицу, чтобы осуществить покупки в магазинах, аптеках, посетить врача, добраться до работы, заниматься спортом на открытом воздухе и тому подобное.

Кроме того, Меркель сообщила, что во время совещания с руководителями федеральных земель было согласовано закрытие ряда учреждений, которые представляют прежде всего сферу услуг. Речь идет о косметических салонах, парикмахерских, тату-салонах и тому подобное. Так же будут закрытыми для обслуживания клиентов на месте кафе, рестораны, закусочные и другие заведения питания. Впрочем, еду и напитки можно будет покупать на вынос или с возможностью доставки.

Меркель подчеркнула, что эти меры будут продолжаться минимум две недели.

Ранее премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет сообщил, что эти ограничения могут продолжаться даже до окончания Пасхальных каникул, то есть до 20 апреля.

Кроме того, Лашет подчеркнул, что даже за малейшие нарушения этих запретов предусматриваются штрафы в сумме до 25 тысяч евро.

Речь идет о жизни и смерти”, - отметил чиновник.

Напомним:

  • По состоянию на 08:00 воскресенья, 22 марта, в мире насчитывалось 287 тысяч 546 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число умерших от инфекции достигло 12 тысяч 748 человек, поправились более 89 тыс.

  • В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции. На 22 марта 2020 в Украине насчитывалось 47 заразившихся, из них умерших - 3.

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Германия, ФРГ, Коронавирус.
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